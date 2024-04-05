"إسلامية الباحة" تنفذ 2600 درس علمي يومياً و210 تصاريح لإفطار الصائمين

نفذ فرع الوزارة بمنطقة الباحة خلال شهر رمضان المبارك 2620 درساً علمياً يومياً، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة، إضافة للدروس اليومية المنفذة من قبل أئمة المساجد عقب الصلوات.
وفي التفاصيل، تناولت الدروس العلمية أحكام الصيام وما يتعلق بفضائله والأعمال الصالحة فيه وذلك ضمن البرامج التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة الباحة لتوعية الناس بأمور دينهم ودنياهم.
وفي صورة من صور التكافل مع المقيمين في بلاد الخير والعطاء؛ أصدر فرع الوزارة بمنطقة الباحة 210 تصاريح لإقامة مشاريع إفطار الصائم في شهر رمضان الحالي، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المخولة بمزاولة هذا النشاط الذي يتزامن مع شهر الخير والبذل بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
واستفاد من هذه المشاريع المقامة في بعض المواقع الثابتة والمتحركة الآلاف من الجاليات المسلمة المقيمة بالمنطقة والزوار والمسافرين عبر الطرق السريعة.
واستقبلت الشؤون الإسلامية بالباحة 78 بلاغاً عبر رقم الاتصال الموحد؛ وتم إغلاق 73 مذكرة بعد معالجتها والتأكد من صحتها، فيما لا يزال العمل جارياً لإغلاق 5 مذكرات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار العناية بتعليمات وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية لإنجاز ومتابعة كل ما يرد عبر رقم التواصل بشكل عاجل وفوري.