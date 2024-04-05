"إسلامية الباحة" تنفذ 2600 درس علمي يومياً و210 تصاريح لإفطار الصائمين

وفي صورة من صور التكافل مع المقيمين في بلاد الخير والعطاء؛ أصدر فرع الوزارة بمنطقة الباحة 210 تصاريح لإقامة مشاريع إفطار الصائم في شهر رمضان الحالي، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المخولة بمزاولة هذا النشاط الذي يتزامن مع شهر الخير والبذل بتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.