جمعية "ثقة" تسجّل 97.31% في تقييم الحوكمة لعام 2024 بتميّز مؤسسي لافت

سجّلت جمعية البر الخيرية بمحافظة الدوادمي "ثقة" إنجازًا مؤسسيًا لافتًا، بتحقيقها نسبة 97.31% في التقييم العام للحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2024، في تأكيد على التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة المالية.
وأظهرت نتائج التقييم تفوق الجمعية في المحاور الرئيسة، حيث نالت نسبة 100% في معيار الشفافية والإفصاح، و99.52% في معيار السلامة المالية، و93.75% في معيار الامتثال والالتزام، ما يعكس كفاءة أنظمتها الداخلية ودقة الإجراءات التشغيلية المعتمدة.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن ما تحقق جاء بعد توفيق الله، ثم بفضل جهود مضنية وعمل مؤسسي متكامل من فريق العمل، بدعم مباشر ومتابعة من مجلس الإدارة.
وأوضح اليحيا أن هذه النتيجة لا تمثل مجرد رقم، بل تعد شهادة موثوقية تعزّز مكانة الجمعية لدى الجهات الداعمة الحكومية ومنصات المانحين، وتسهم في فتح آفاق أوسع لدعم البرامج والمبادرات، خصوصًا في ظل التزام الجمعية الراسخ بمعايير السلامة المالية والحوكمة الرشيدة.
وأكد رئيس المجلس أن الجمعية مستمرة في تطوير أدائها المؤسسي، ورفع كفاءة أعمالها التشغيلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة بما يحقق تعظيم الأثر الاجتماعي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يضمن خدمة المستفيدين بكفاءة واستدامة.