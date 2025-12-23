جمعية "ثقة" تسجّل 97.31% في تقييم الحوكمة لعام 2024 بتميّز مؤسسي لافت

سجّلت جمعية البر الخيرية بمحافظة الدوادمي "ثقة" إنجازًا مؤسسيًا لافتًا، بتحقيقها نسبة 97.31% في التقييم العام للحوكمة الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2024، في تأكيد على التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة المالية.