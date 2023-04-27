جازان.. إيجارات الشقق تتراجع 2.2% والفيلات ترتفع إلى ما يقارب 7%

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد قد أكد في وقت سابق أن الهيئة اطلعت على عدة تجارب تضع حدًا معينًا لارتفاع أسعار الإيجارات، مشيرًا إلى أنه ستتم دراسة الأمر تفصيليًا والإعلان عنها.