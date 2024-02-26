شاهد... خيمة "بيئة حائل" تجذب زوار مهرجان جادة الإبل بالمنطقة

وعرض الفرع في خيمته عدداً من الأركان الخاصة في المنتجات الزراعية بالمنطقة، وذلك بهدف تسويقها للزوار،فيما خصص الفرع أركاناً للأسر المنتجة التي تعتمد على منتجاتها على المحاصيل الزراعية المتنوعة بحائل،واستعرض الفرع عبر ركن خاص به داخل الخيمة،الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين.