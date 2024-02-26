شاهد... خيمة "بيئة حائل" تجذب زوار مهرجان جادة الإبل بالمنطقة

شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل،في مهرجان جادة الإبل بحائل.
وعرض الفرع في خيمته عدداً من الأركان الخاصة في المنتجات الزراعية بالمنطقة، وذلك بهدف تسويقها للزوار،فيما خصص الفرع أركاناً للأسر المنتجة التي تعتمد على منتجاتها على المحاصيل الزراعية المتنوعة بحائل،واستعرض الفرع عبر ركن خاص به داخل الخيمة،الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين.
وشهدت خيمة الفرع، إقبالاً كثيفاً من المتسوقين والزّوار،فيما جذب ركن الضيافة وبعض الأركان المتخصصة في منتجات نوعية، الزوار صغارًا وكبارًا ويفتح الفرع أبوابه للزوّار يومياً من الساعة الـ 2 عصراً حتى الساعة الـ 10 مساءً.