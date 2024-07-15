"ابن عياف" يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة "مطل أعالي الرياض"

رعى أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، حفل تكريم الفائزين بمسابقة "مطل أعالي الرياض".
وكانت قد أطلقت الأمانة المسابقة لدعم الطاقات المحلية في تصميم المشاريع النوعية، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية لمدينة الرياض، إلى جانب تقديم دراسة عمرانية وحلول مستدامة في مجالات العمارة والتصاميم لموقع السابقة الواقع في حي العوالي وعلى ضفاف وادي حنيفة.
يُذكر أن المسابقة جاءت على ثلاث فئات: الشركات، وفرق العمل، والطلاب والطالبات.
وبلغت الأعمال المقبولة 303 أعمال، حكمها عشرة محكمين من ذوي الاختصاص المعماريين والمصممين والمخططين والأكاديميين.
فيما شارك سكان المدينة في عملية التصويت، بنسبة 20%؛ حيث بلغت الأصوات عبر موقع الأمانة الإلكتروني ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعين صوتاً، وفق معايير: الابتكار، الجودة، التكامل، الدراسات والتحليل، تطبيق الهوية، الحلول التشغيلية، حلول الاستدامة، تفعيل الغطاء النباتي، وفاز في المسابقة ثلاثة مشاركين في كل فئة.
يذكر أن المسابقة التي أطلقتها الأمانة في شهر أكتوبر من عام 2023م وانتهت بإعلان الفائزين في مايو من عام 2024م، جاءت وفق محاور تسهم في صناعة تصميم للمطل يحاكي نمو الرياض، وازدهارها، واستثمار الأماكن الجاذبة فيها، فكانت محاور المسابقة، الأنشطة والترفيه، منطقة المبنى الثقافي والاستكشاف، منطقة مطل الوادي الطبيعي، التخييم.
واشتملت مزايا المسابقة على خيارات متعددة في استقبال عدد أكبر من التصاميم، دعم الطاقات المحلية، استمرارية المشاريع التطويرية، شراكات أكبر.
يذكر أن المسابقة كانت برعاية رسمية من شركة العليان، وفق إستراتيجية أمانة منطقة الرياض، لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الحضرية، الاستدامة البيئية، رفع كفاءة الإنفاق.
كما دعت الأمانة السكان وزوار المدينة إلى الإسهام في نمو الرياض، وازدهارها، عبر المشاركة الفاعلة في مبادراتها، وخططها التنموية.