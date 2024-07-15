"ابن عياف" يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة "مطل أعالي الرياض"

يذكر أن المسابقة التي أطلقتها الأمانة في شهر أكتوبر من عام 2023م وانتهت بإعلان الفائزين في مايو من عام 2024م، جاءت وفق محاور تسهم في صناعة تصميم للمطل يحاكي نمو الرياض، وازدهارها، واستثمار الأماكن الجاذبة فيها، فكانت محاور المسابقة، الأنشطة والترفيه، منطقة المبنى الثقافي والاستكشاف، منطقة مطل الوادي الطبيعي، التخييم.