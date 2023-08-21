"صحة حائل" تُدشن المشروع الوطني الخاص بمكافحة العدوى

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مؤخرًا، المشروع الوطني الخاص بمكافحة العدوى المرتبطة "فطر داء البقع البيضاء Candida Auris"، في المنشآت الصحية "CAPS".
يهدف المشروع إلى منع انتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة في المنشآت الصحية وخفض عبء العدوى.
وقالت "صحة حائل": إن المشروع يشمل سبعة مستشفيات، منها أربعة مستشفيات حكومية، وثلاثة تابعة للقطاع الصحي الخاص والتي تتوفر فيها أقسام العناية المركزة.
وأضافت أن التدريب شمل طواقم المستشفيات وأقسام مكافحة العدوى بكل مستشفى، بالإضافة إلى تدريب طواقم العاملين بأقسام العناية المركزة من أطباء وتمريض.
يُذكَر أن المشروع الوطني لخفض العدوى، يهدف إلى رفع مستوى تطبيق معايير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية؛ بخفض معدل عدوى الدم المرتبط بالرعاية الطبية، والتي قد تشكل خطرًا حقيقيًّا على صحة المريض وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية.
ويعتبر هذا المشروع ضمن المشروعات الوطنية المواكِبة لبرنامج التحول الصحي والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومن أهمها: تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، ورفع جودة الرعاية الصحية.