"صحة حائل" تُدشن المشروع الوطني الخاص بمكافحة العدوى

يُذكَر أن المشروع الوطني لخفض العدوى، يهدف إلى رفع مستوى تطبيق معايير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية؛ بخفض معدل عدوى الدم المرتبط بالرعاية الطبية، والتي قد تشكل خطرًا حقيقيًّا على صحة المريض وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية.