"تعليم الطائف" يعزز قيم التسامح في المدارس احتفاءً باليوم الدولي للتسامح

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أهمية الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد 16/11/2025 ولمدة خمسة أيام، تعزيزًا لقيم التسامح وانطلاقًا من مستهدفات الخطة التنفيذية للإدارة العامة للوعي الفكري بوزارة التعليم.
وأوضح الغامدي أن غرس هذه القيم لدى الطلاب والطالبات يعزز القيم الوطنية وينعكس إيجابًا على المجتمع التعليمي.
وأشار إلى الجهود المميزة لمديري ومديرات المدارس في تفعيل الفعاليات بما يحقق مستهدفات الوعي الفكري، مع التركيز على نشر قيم التعايش والسلام.
كما شدد الغامدي على أهمية مشاركة أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في الفعاليات وفق الإطار المنظم والصادر من وزارة التعليم، والتقيد به لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. واختتم بالتأكيد على أن تعزيز التسامح داخل المجتمع المدرسي يدعم رؤية المملكة 2030 ويعزز الهوية الوطنية وقيم التعايش.