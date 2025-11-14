"تعليم الطائف" يعزز قيم التسامح في المدارس احتفاءً باليوم الدولي للتسامح

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أهمية الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد 16/11/2025 ولمدة خمسة أيام، تعزيزًا لقيم التسامح وانطلاقًا من مستهدفات الخطة التنفيذية للإدارة العامة للوعي الفكري بوزارة التعليم.