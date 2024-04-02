اتفاقية تعاون بين جمعية العلاج الآمن والتجمع الصحي الثاني بجدة

وقّعت جمعية العلاج الآمن والتجمع الصحي الثاني بجدة اتفاقية تعاون مشترك؛ سعيًا لتعزيز العمل الخيري في المجتمع وتحقيق الأهداف الإنسانية في المجال الصحي.
وقّع الاتفاقية عن الجمعية رئيس مجلس إدارتها طلال محمد الناشري، وعن التجمع الصحي الثاني الرئيس التنفيذي الدكتور شادي سالم الخياط، وذلك بحضور المدير التنفيذي لجمعية العلاج الآمن منى بنقش، ومازن الغامدي من التجمع الصحي الثاني بجدة.
وأوضح "الناشري" أن الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور؛ وهي: الإسهام في علاج المرضى المحتاجين وغير المقتدرين في مستشفيات صحة جدة، والإسهام في برامج التوعية والتثقيف الصحي، والمشاركة في برامج التطوع الصحي.
وأكد أن جمعية العلاج الآمن هي جمعية خيرية صحية، وتهتم بتقديم خدمات العلاج والتوعية والتثقيف الصحي للمرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج في محافظة جدة، بجانب تقديم الدعم والاستشارات النفسية والاجتماعية مجانًا عبر الموقع من قبل كادر متخصص في المجال الاجتماعي والنفسي، وذلك في سرية تامة، وتتمثل قيم الجمعية في احترام إنسانية المريض، والاستدامة والتميز، والمصداقية والشفافية، والجودة والدقة في الأداء.
وتركز الجمعية في أهدافها على عدة محاور؛ وهي: توفير بيئة صحية لعلاج المحتاجين، تفعيل برنامج التطوع الصحي، دعم المحتاجين للتنويم في المستشفيات والتحويل للعمليات الجراحية، وإنشاء برامج توعية صحية للمجتمع للوقاية من الأمراض المزمنة، وإطلاق المبادرات الصحية.