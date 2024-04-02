اتفاقية تعاون بين جمعية العلاج الآمن والتجمع الصحي الثاني بجدة

وأكد أن جمعية العلاج الآمن هي جمعية خيرية صحية، وتهتم بتقديم خدمات العلاج والتوعية والتثقيف الصحي للمرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج في محافظة جدة، بجانب تقديم الدعم والاستشارات النفسية والاجتماعية مجانًا عبر الموقع من قبل كادر متخصص في المجال الاجتماعي والنفسي، وذلك في سرية تامة، وتتمثل قيم الجمعية في احترام إنسانية المريض، والاستدامة والتميز، والمصداقية والشفافية، والجودة والدقة في الأداء.