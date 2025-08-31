ميدانياً.. "الزارع" يشارك طلاب ومعلمي وادي الدواسر انطلاقة العام الدراسي الجديد

وتأتي هذه الجولة امتداداً لجولات ميدانية نفذها "الزارع" قبل وأثناء بدء العام الدراسي في عدد من مدارس محافظات منطقة الرياض، تابع خلالها جاهزية الميدان التربوي. كما شارك الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع في برامج استقبال الطلاب وانتظامهم الدراسي، بما يعكس حرصه على المتابعة المباشرة وتعزيز التواصل مع الميدان التعليمي.