ميدانياً.. "الزارع" يشارك طلاب ومعلمي وادي الدواسر انطلاقة العام الدراسي الجديد

شارك مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع، اليوم الأحد، طلاب ومعلمي مدارس وادي الدواسر في انطلاقة العام الدراسي الجديد.
وأكد "الزارع" خلال جولته الميدانية، التي وقف خلالها على سير العملية التعليمية والتقى أبناءه الطلاب وزملاءه المعلمين، أهمية تعزيز القيم التربوية وتفعيل الشراكة بين الأسرة والمدرسة لنجاح العملية التعليمية.
وتأتي هذه الجولة امتداداً لجولات ميدانية نفذها "الزارع" قبل وأثناء بدء العام الدراسي في عدد من مدارس محافظات منطقة الرياض، تابع خلالها جاهزية الميدان التربوي. كما شارك الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع في برامج استقبال الطلاب وانتظامهم الدراسي، بما يعكس حرصه على المتابعة المباشرة وتعزيز التواصل مع الميدان التعليمي.