مستشفى الأطفال بالطائف يحصل على الاعتماد السعودي "سباهي"

يُشار إلى أن الاعتماد جاء بعد إجراءات عالية الجودة اتبعها مستشفى الأطفال أثناء التقييم للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لسلامة المرضى في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتوفير أعلى الرعاية الصحية المتخصصة بأحدث الأساليب العلمية الحديثة عالميًا.