فرع هيئة الصحفيين بعسير يختتم عامًا من التميّز بعقد اجتماعه السنوي الأول

عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير، مساء أمس بمدينة أبها، الاجتماع السنوي الأول، في محطة مفصلية اختتمت عامًا حافلًا بالمنجزات منذ انطلاق أعمال الدورة الثانية للفرع.