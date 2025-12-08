فرع هيئة الصحفيين بعسير يختتم عامًا من التميّز بعقد اجتماعه السنوي الأول

عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير، مساء أمس بمدينة أبها، الاجتماع السنوي الأول، في محطة مفصلية اختتمت عامًا حافلًا بالمنجزات منذ انطلاق أعمال الدورة الثانية للفرع.
وتقدّم الحضور مدير الفرع الدكتور عيسى المستنير، ومساعده عبدالله آل عبيد، إلى جانب رؤساء اللجان: خالد آل مريّح (الإعلام)، محمد البشري (التدريب)، ماجد آل نازح (العلاقات العامة)، أحمد آل مفرح (الشراكات المجتمعية)، تغريد العلكمي (البرامج)، مسعود آل معيض (المحافظات)، وزيد آل زيد (الإنتاج)، إضافة إلى أعضاء اللجان وممثلي الفرع في محافظات ومراكز المنطقة.
واستعرض الاجتماع مسيرة عام من العمل المهني المنظم، شمل مناقشة خطط التطوير للعام القادم، بما يعزز حضور الفرع، ويصقل دوره في المشهد الصحفي بمنطقة عسير، ويواكب تطلعات الإعلام الوطني.
واختُتم اللقاء بتكريم أصحاب البصمات المميزة من رؤساء اللجان والأعضاء الفاعلين ووسائل الإعلام المتعاونة، تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم مسيرة الفرع خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجه هيئة الصحفيين السعوديين لترسيخ التميّز المؤسسي، وتعزيز مكانة العمل الصحفي المهني في مختلف مناطق المملكة