"جستر جدة" تحتفي بيوم التوحد العالمي في خيمتها الرمضانية بنسختها الثانية

احتفت الجمعية السعودية للتربية الخاصة"جستر جدة"، مساء أمس، باليوم العالمي للتوحد في خيمتها الرمضانية بنسختها الثانية بأحد الفنادق بجدة.
وتضمنت فعالية الخيمة الرمضانية مشاركة 14 مركزًا استشاريًا متخصصًا في التربية الخاصة، إضافة إلى جلسات حوارية ناقشت العديد من المواضيع ذات العلاقة، ومن ضمنها "اضطراب طيف التوحد، اضطرابات النوم، الإعاقة الحركية، الإعاقة الذهنية"، مع متخصصين في التربية الخاصة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر"، الدكتور ناصر العجمي إن "جستر جدة حرصت على الاحتفاء بالتوحد تزامنًا مع اليوم العالمي للتوحد 2023 ضمن فعاليات خيمة جستر الرمضانية بنسختها الثانية، والتي اشتملت على العديد من البرامج المتخصصة في التربية الخاصة"، مشيرًا إلى أن "جستر" لا تألو جهدًا في تنفيذ البرامج النوعويه التي تخدم المجتمع وخاصة ما يتعلق بالتربية الخاصة؛ مبينًا أن الجمعية تزخر بالكفاءات البشرية المؤهلة لتنفيذ خطط الجمعية وفق الأطر التي وُضعت لها.
من جهته أوضح المدير التنفيذي في الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" أن فعاليات الخيمة في هذه النسخة اشتملت على مشاركة عدد كبير من المراكز المتخصصة في التربية الخاصة حيث قدم 14 مركزًا مشاركًا الخدمات الاستشارية لزوار الخيمة الرمضانية، مبينًا أن فعاليات الخيمة لاقت استحسان الزوار والمشاركين نظير البرامج النوعية المقدمة والتي تخدم المهتمين بهذا الجانب.
ووجه الحارثي شكره وتقديره للمشاركين والعاملين في هذه الفعاليات على ما قدموه من جهود كبيرة أسهمت في نجاحها، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
يشار إلى أن الفعالية اختتمت بتكريم المشاركين والمنظمين لهذه الفعاليات.