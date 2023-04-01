"جستر جدة" تحتفي بيوم التوحد العالمي في خيمتها الرمضانية بنسختها الثانية

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر"، الدكتور ناصر العجمي إن "جستر جدة حرصت على الاحتفاء بالتوحد تزامنًا مع اليوم العالمي للتوحد 2023 ضمن فعاليات خيمة جستر الرمضانية بنسختها الثانية، والتي اشتملت على العديد من البرامج المتخصصة في التربية الخاصة"، مشيرًا إلى أن "جستر" لا تألو جهدًا في تنفيذ البرامج النوعويه التي تخدم المجتمع وخاصة ما يتعلق بالتربية الخاصة؛ مبينًا أن الجمعية تزخر بالكفاءات البشرية المؤهلة لتنفيذ خطط الجمعية وفق الأطر التي وُضعت لها.