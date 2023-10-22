"جواهر بنت نايف" تترأس مجلسَ إدارة "مشاعل الخير"

عُقد الاجتماع بحضور نائبة رئيس مجلس الإدارة الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأميرة نورة بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وأعضاء مجلس الإدارة: الأميرة مشاعل بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأميرة الجوهرة بنت محمد بن سعد، وعهود سلمان شهيوين، إضافة إلى الأمين العام للجمعية مريم بنت أحمد اليحيا.