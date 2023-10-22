"جواهر بنت نايف" تترأس مجلسَ إدارة "مشاعل الخير"

ترأست الأميرةُ جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، مجلسَ إدارة جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة.
عُقد الاجتماع بحضور نائبة رئيس مجلس الإدارة الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأميرة نورة بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وأعضاء مجلس الإدارة: الأميرة مشاعل بنت محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأميرة الجوهرة بنت محمد بن سعد، وعهود سلمان شهيوين، إضافة إلى الأمين العام للجمعية مريم بنت أحمد اليحيا.
وناقش المجلسُ تقريرًا عن البرامج والأنشطة، واعتماد الخطة التشغيلية للعام 2023م- 2024م.
كما اعتمد المجلسُ بعضَ اللوائح الصادرة من المركز الوطني للتنمية، واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.