"وزير الصناعة" يلتقي أعضاء هيئة الصحفيين والإعلاميين بمنطقة مكة المكرمة

وكان مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن عبدالعزيز الإحيوي قد وجه الدعوة للإعلاميين بمنطقة مكة المكرمة لحضور هذه المناسبة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والمسؤولين وأعضاء الهيئة والإعلاميين والإعلاميات ورجال الأعمال بمنطقة مكة المكرمة.