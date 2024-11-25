"وزير الصناعة" يلتقي أعضاء هيئة الصحفيين والإعلاميين بمنطقة مكة المكرمة

يلتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أعضاء هيئة الصحفيين السعوديين والإعلاميين بمنطقة مكة المكرمة بعد قليل بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة، بتنظيم من فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة تحت عنوان "الصناعة والتعدين والإعلام تعاون وتطوير مستدام".
وكان مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن عبدالعزيز الإحيوي قد وجه الدعوة للإعلاميين بمنطقة مكة المكرمة لحضور هذه المناسبة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والمسؤولين وأعضاء الهيئة والإعلاميين والإعلاميات ورجال الأعمال بمنطقة مكة المكرمة.