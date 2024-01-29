أمانة الباحة تواصل تنفيذ فتح الطريق التابع للجمعية التعاونية للإسكان

وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط: الأمانة تعمل حالياً من خلال الجهود الذاتية ‏لفتح الطريق الرابط بين مخطط تلال الباحة التابع للجمعية التعاونية للإسكان والطريق الدائري، وذلك بطول بلغ 950 مترًا، وعرض 35 مترًا، وبارتفاع القص 6 أمتار، مما يعادل 199500متر مكعب، فيما بلغت كميات الردم 4000 آلاف رد.