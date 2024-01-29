أمانة الباحة تواصل تنفيذ فتح الطريق التابع للجمعية التعاونية للإسكان

واصلت أمانة منطقة الباحة، تنفيذ أعمال فتح الطريق لمخطط "تلال الباحة" التابع للجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة الباحة، ليخدم مسارات الحركة المرورية المتجهة له.
وقال أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط: الأمانة تعمل حالياً من خلال الجهود الذاتية لفتح الطريق الرابط بين مخطط تلال الباحة التابع للجمعية التعاونية للإسكان والطريق الدائري، وذلك بطول بلغ 950 مترًا، وعرض 35 مترًا، وبارتفاع القص 6 أمتار، مما يعادل 199500متر مكعب، فيما بلغت كميات الردم 4000 آلاف رد.
ونوه بحرص أمانة الباحة على تسريع ومتابعة الأعمال وفتح الطرق والتقاطعات، كونها إحدى الطرق التنموية المهمة التي ستسهم في تحقيق إنسيابية الحركة المرورية لسكان وزوار المنطقة.
وأضاف "السواط": الأمانة تعمل بالشراكة مع الجهات المختصة على دراسة احتياجات المنطقة لتنفيذ مشاريع حيوية تنموية تخدم منطقة الباحة وتسهم في تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين .