مدير عام فرع موارد وتنمية الرياض يزور الدوادمي ويلتقي المحافظ ويكرّم شركاء النجاح

وأعرب الدكتور "الحربي" عن شكره وتقديره لمحافظ الدوادمي على رعايته ومشاركته في تكريم شركاء النجاح، إلى جانب اهتمامه ومتابعته وحرصه على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المحافظة عامة والمستفيدين من خدمات فرع موارد وتنمية منطقة الرياض على وجه الخصوص.