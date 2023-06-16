مدير عام فرع موارد وتنمية الرياض يزور الدوادمي ويلتقي المحافظ ويكرّم شركاء النجاح

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، بزيارة إلى محافظة الدوادمي رافقه فيها عدد من قيادات الفرع ومنسوبيه، التقى خلالها بالمحافظ سلطان بن سعد السديري.
وجرى خلال اللقاء استعراض ما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين من خدمات فرع الوزارة بمنطقة الرياض من أبناء المحافظة ومراكزها التابعة، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجهات التابعة للوزارة وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة المحافظة، كما التقى بمديري المكاتب والمراكز التابعة للفرع.
وتخلل الزيارة رعاية المحافظ لحفل تكريم "شركاء النجاح" في المسؤولية الاجتماعية الداعمين لمكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة؛ تقديرًا لهم وتعزيزاً للجهود التي يبذلونها، ومساهمتهم في تقديم كل ما من شأنه خدمة المستفيدين.
وأعرب الدكتور "الحربي" عن شكره وتقديره لمحافظ الدوادمي على رعايته ومشاركته في تكريم شركاء النجاح، إلى جانب اهتمامه ومتابعته وحرصه على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المحافظة عامة والمستفيدين من خدمات فرع موارد وتنمية منطقة الرياض على وجه الخصوص.