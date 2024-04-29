"تعرف بيئتك".. وكيل محافظة الزلفي يدشن فعاليات "أسبوع البيئة" والمعرض المصاحب

دشن وكيل محافظة الزلفي محمد بن عبدالعزيز الثاقب، أسبوع البيئة 2024م تحت شعار "تعرف بيئتك" بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالمحسن بن أحمد السلمان وعدد من القيادات الحكومية والأمنية بمقر مكتب الوزارة.
وفي التفاصيل، افتتح وكيل محافظة الزلفي المعرض البيئي المصاحب للفعاليات، وتجول داخل أجنحته مستمعًا لشرح وافٍ عن محتوياته والخدمات التي يقدّمها لزواره من مشرف المعرض عبدالله الهزاني.
من جانبه، أشار مدير مكتب وزارة البيئة بالمحافظة عبدالمحسن أحمد السلمان، خلال كلمته بمناسبة حفل انطلاقة الأسبوع إلى منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة ومبادراتها التي تستهدف من خلالها تحقيق أهم مستهدفات التحول الوطني ورفع كفاءة الخدمات والمحافظة على البيئة وابتكار الحلول لتعزيز تنمية البيئة والمحافظة عليها واستدامتها.
وتناول "السلمان" البرامج والمبادرات التي ينفذها المكتب خلال أسبوع البيئة بالشراكة مع القطاعات الحكومية والجمعيات البيئية والكيانات الاستثمارية.
بعد ذلك سلّم "الثاقب" جائزة الشخصية البيئية لهذا العام للفائز دخيل بن مساعد الحمد، كما سلّم الجائزة البيئية للقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع في عامها الأول للمركز التدريبي الكشفي بالمحافظة.
وفي ختام الحفل كرّم القطاعات الحكومية المساندة والقطاعات الأكاديمية والتعليمية والجمعيات البيئية المشاركة.