"تعرف بيئتك".. وكيل محافظة الزلفي يدشن فعاليات "أسبوع البيئة" والمعرض المصاحب

من جانبه، أشار مدير مكتب وزارة البيئة بالمحافظة عبدالمحسن أحمد السلمان، خلال كلمته بمناسبة حفل انطلاقة الأسبوع إلى منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة ومبادراتها التي تستهدف من خلالها تحقيق أهم مستهدفات التحول الوطني ورفع كفاءة الخدمات والمحافظة على البيئة وابتكار الحلول لتعزيز تنمية البيئة والمحافظة عليها واستدامتها.