"بلدية القصب" تكثف جولاتها على المطابخ والمسالخ خلال العيد

وقال رئيس بلدية القصب المهندس مطلق بن عبدالله أبوثنين: إن البلدية شكلت لجنة لهذه المناسبة ووضعت خطة عمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، اشتملت على تجهيز كامل لطاقة البلدية من معدات وسيارات، وكوادر بشرية، ومتابعة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة، وتخصيص مراقبين لمراقبة النظافة العامة، ونقل مخلفات الأضاحي من المسلخ وداخل الأحياء السكنية إلى مردم البلدية بطريقة صحية، ومنع الذبح العشوائي.