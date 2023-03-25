"ترميم الدارة" يحصل على شهادتَي "الأيزو" في "الجودة والسلامة"

واستحقّ مركز "ترميم" شهادة نظام "ISO 9001" من خلال تجويده للإجراءات الفنية اليومية داخل المركز، والالتزام بخطوات عمل ثابتة، مع التقييم والتحسين المستمرّ لمنتجاته التي يقدّمها من خلال التعقيم، والترميم، والتصوير الرقمي، الميكروفيلم، والتجليد، وتحقيق رضا العملاء من المؤسسات والأفراد، وقد حصل المركز على الشهادة سابقًا في العام 2019.