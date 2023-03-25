"ترميم الدارة" يحصل على شهادتَي "الأيزو" في "الجودة والسلامة"
حصل مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية "ترميم"، التابع لدارة الملك عبدالعزيز؛ على شهادة الأيزو في إدارة الجودة "ISO 9001"، وشهادة الأيزو في الصحة والسلامة المهنية "ISO 45001"، تسلّمها الرئيس التنفيذي للدارة "تركي بن محمد الشويعر".
واستحقّ مركز "ترميم" شهادة نظام "ISO 9001" من خلال تجويده للإجراءات الفنية اليومية داخل المركز، والالتزام بخطوات عمل ثابتة، مع التقييم والتحسين المستمرّ لمنتجاته التي يقدّمها من خلال التعقيم، والترميم، والتصوير الرقمي، الميكروفيلم، والتجليد، وتحقيق رضا العملاء من المؤسسات والأفراد، وقد حصل المركز على الشهادة سابقًا في العام 2019.
ويعدُّ نظام "ISO 9001" من أكثر معايير إدارة الجودة انتشارًا في العالم؛ حيث توضح هذه المعايير الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات، وتساعد على مراقبة مستوى الجودة، وإدارة العمليات للجهات الحاصلة عليها.
كما استحقّ المركز شهادة نظام "ISO 45001" لأنظمة الصحة والسلامة المهنية، بناءً على الالتزام بالمعايير الدولية، ومن خلال تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بها.