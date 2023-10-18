شرح البرنامج للطلاب بالمدارس المشاركة.. "ثانوية المروة" بجدة تنفذ "تحدي القدرات"

وتم تفعيل المبادرة في حصص الإتقان حيث تم شرح البرنامج للطلاب والطالبات في المدارس المشاركة من قبل نبيل الثبيتي في بث مباشر عبر برنامج التيمز للمدارس المشاركة في المبادرة، ومن ثم يشارك مدرب لكل مدرسة بشرح الجزء المحدد له ليستفيد الجميع من البرنامج وتنوع المدربين.