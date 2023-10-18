شرح البرنامج للطلاب بالمدارس المشاركة.. "ثانوية المروة" بجدة تنفذ "تحدي القدرات"

نفذت ثانوية المروة بجدة مبادرة "تحدي القدرات" فكرة وتنفيذ نبيل الثبيتي، وتحت إشراف ومتابعة مدير المدرسة طلال الزهراني يوم الاثنين الموافق 1445/4/1هـ. وبالشراكة مع مدارس حي الحمدانية وهي: ثانوية بلاط الشهداء وثانوية عاصم بن عمرو التميمي والثانوية الثانية والعشرون (بنات) والثانوية العاشرة بعد المائة (بنات) ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع.
وتم تفعيل المبادرة في حصص الإتقان حيث تم شرح البرنامج للطلاب والطالبات في المدارس المشاركة من قبل نبيل الثبيتي في بث مباشر عبر برنامج التيمز للمدارس المشاركة في المبادرة، ومن ثم يشارك مدرب لكل مدرسة بشرح الجزء المحدد له ليستفيد الجميع من البرنامج وتنوع المدربين.
وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الطلاب في اختبار القدرات والإلمام بقواعد وأنظمة هذا الاختبار، والتعرف عليه أكثر، كما تهدف إلى التعاون بين مدارس المكتب واستفادة أكبر عدد من أبنائنا وبناتنا الطلاب من هذه المبادرة.