محافظ رجال ألمع يطّلع على برامج وخدمات جمعية "البر" بالحريضة

استقبل محافظُ رجال ألمع، الحسن بن عبدالخالق الحفظي، في مكتبه، اليوم الثلاثاء؛ رئيسَ مجلس إدارة جمعية "البر" بمركز الحريضة، إبراهيم آل ناصر.
جاء ذلك بحضور أعضاء إدارة الجمعية، ورئيس المركز عبدالله السرحاني، ورئيس بلدية الساحل عائض المحجاني.
ونوه "الحفظي" إلى ما تحظى به الجمعيات الخيرية من دعم سخي ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، أيدها الله.
واستمع لشرح عن إنجازات الجمعية ودورها الخيري، وإلى ما تقدّمه الجمعية من برامج متنوّعة وخدمات اجتماعية.
كما اطلع على تقرير الجمعية خلال العام 1444هـ، وما تم خلاله من مهام، وما تحقّق للجمعية من إنجازات كان أبرزها مشاركتها في معرض "إينا - IENA" الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف، والذي عقد في نسخته الأولى بالمملكة بمدينة الرياض.