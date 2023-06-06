محافظ رجال ألمع يطّلع على برامج وخدمات جمعية "البر" بالحريضة

كما اطلع على تقرير الجمعية خلال العام 1444هـ، وما تم خلاله من مهام، وما تحقّق للجمعية من إنجازات كان أبرزها مشاركتها في معرض "إينا - IENA" الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف، والذي عقد في نسخته الأولى بالمملكة بمدينة الرياض.