أمين "ARCO" يبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع اتحاد إذاعات الدول العربية

التقى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO)، عبدالله بن سهيل المهيدلي، مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، المهندس عبدالرحيم سليمان، وذلك على هامش زيارته إلى جمهورية تونس.
وشهد اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، حيث أكد الطرفان أهمية دور الإعلام في نشر قيم التسامح والسلام والتضامن، ونبذ العنف والتطرف، مشددين على ضرورة تطوير الخطاب الإعلامي الإنساني بما يسهم في دعم العمل الإنساني في المنطقة العربية.
وأشار الجانبان إلى أهمية بناء إعلام عربي مستدام يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز دور الإعلام في إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية.
وفي ختام اللقاء، قدّم المهيدلي درع المنظمة للمهندس عبدالرحيم سليمان، تقديرًا لجهوده.
وحضر اللقاء بندر بن ثواب المطيري، المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث في الأمانة العامة للمنظمة.