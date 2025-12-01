أمين "ARCO" يبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع اتحاد إذاعات الدول العربية

وشهد اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، حيث أكد الطرفان أهمية دور الإعلام في نشر قيم التسامح والسلام والتضامن، ونبذ العنف والتطرف، مشددين على ضرورة تطوير الخطاب الإعلامي الإنساني بما يسهم في دعم العمل الإنساني في المنطقة العربية.