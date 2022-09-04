"جامعة جدة" تعتمد قبول طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا للعام ١٤٤٤هـ

وتقدم جامعة جدة ممثلة في عمادة الدراسات العليا برامج متميزة في التخصصات المختلفة والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل حالياً وفي المستقبل، حيث أنشأت العمادة العديد من برامج الماجستير تتنوع بين البرامج الأكاديمية العلمية مثل (التربية الخاصة، العلوم، الشريعة والدراسات الإسلامية، القيادة التربوية، التصميم والفنون) والبرامج التنفيذية والمهنية مثل(الأمن السيبراني، إدارة المشاريع، الكيمياء الصناعية، اللياقة البدنية، ريادة الأعمال، الإدارة الهندسية)، بالإضافة إلى أنه تم إتاحة برامج مميزة وحصرية بجامعة جدة فقط ووحيدة على مستوى الجامعات السعودية، منها برنامج ماجستير الصحة النفسية من كلية العلوم الاجتماعية، وبرنامج الماجستير والدكتوراه الخزف والنحت والحلي والمجوهرات بكلية الفنون والتصاميم.