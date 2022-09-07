محافظ شرورة يقف على استعدادات تنظيم "اليوم الوطني" الثاني والتسعين

عقد محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من مديري الإدارات الحكومية بصالة الاجتماعات في المحافظة؛ للوقوف على استعدادات تنظيم فعاليات وبرامج اليوم الوطني الثاني والتسعين.