محافظ شرورة يقف على استعدادات تنظيم "اليوم الوطني" الثاني والتسعين

عقد محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من مديري الإدارات الحكومية بصالة الاجتماعات في المحافظة؛ للوقوف على استعدادات تنظيم فعاليات وبرامج اليوم الوطني الثاني والتسعين.
جاء ذلك بناءً على توجيه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد.
واستهلّ "العنزي" الاجتماع بكلمة أوضح من خلالها ما تمثله هذه المناسبة الوطنية السنوية العظيمة في وجدان كل مواطن ومواطنة من أبناء هذا الوطن المعطاء.
كما شهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، والتي شملت المقترحات والبرامج وتشكيل اللجان بخصوص اليوم الوطني.
وأكد "العنزي" في نهاية الاجتماع أهمية الجهود المشاركة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا.