محافظ المجمعة يشارك طلاب "ثانوية المعجل" الاحتفال باليوم الوطني 94

شارك محافظُ المجمعة سلطان بن سعد السديري، طلابَ التعليم في ثانوية مجمع المعجل التعليمي بحوطة سدير، الاحتفاءَ باليوم الوطني السعودي الـ94 تحت شعار "نحلم ونحقق".
جاء ذلك بحضور مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبد اللطيف الملحم، ورئيس مركز حوطة سدير فهد بن صالح الزكري.
واستُهلّ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم تخلّلته كلمة لمدير المدرسة، وقصيدة شعرية وعرض مرئي ولوحة إنشادية ولوحات فنية من أعمال الطلاب تعبّر عن هذه المناسبة الوطنية العظيمة.
وثمَّن مديرُ تعليم المجمعة "الملحم" لمحافظ المجمعة، مشاركتَه أبناءَه حفلَ الاحتفاء باليوم الوطني الـ94.
وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم غادر محافظ المجمعة بمثل ما استُقبل به من حفاوة وتكريم.
وقال مدير تعليم المجمعة: "إن الاحتفاء باليوم الوطني السعودي يُرسّخ قيم المواطنة والانتماء والولاء لوطننا الغالي وقيادته، ويُعزّز مكانتهم لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة".
يذكر أن جميع مدارس تعليم المجمعة تحتفي خلال هذه الأيام باليوم الوطني السعودي الـ94، تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ حيث تنفذ عددًا من الفعاليات والأنشطة التي تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته وترسخ الهوية الوطنية.