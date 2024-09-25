محافظ المجمعة يشارك طلاب "ثانوية المعجل" الاحتفال باليوم الوطني 94

يذكر أن جميع مدارس تعليم المجمعة تحتفي خلال هذه الأيام باليوم الوطني السعودي الـ94، تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ حيث تنفذ عددًا من الفعاليات والأنشطة التي تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته وترسخ الهوية الوطنية.