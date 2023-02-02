جائزة الأميرة صيتة تعلن أسماء الفائزين في دورتها العاشرة الأحد المقبل

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث أن لجان الاختيار للأعمال المقدمة للدورة العاشرة من الجائزة اجتمعت على مدار أكثر من 3 أشهر لاختيار الفائزين، وقامت بزيارات ميدانية لمختلف مناطق المملكة؛ للوقوف على الأعمال الاجتماعية والإنسانية المترشحة، وتقييمها ومن ثم اختيار أكثر البرامج والأعمال تنافسية ضمن فروع الجائزة الستة في هذه الدورة وهي (التميز في الإنجاز الوطني، التميز في الوقف الإسلامي، التميز في برامج العمل الاجتماعي، التميز لرواد العمل الاجتماعي، التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات، التميز في الاستدامة البيئية).