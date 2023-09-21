"نحلم ونحقق".. "الأسياح" تستعد للاحتفال باليوم الوطني 93 بجملة فعاليات متنوعة

وقال رئيس البلدية المهندس غازي الظفيري: تم تهيئة مقر الاحتفال وتجهيزه بكافة التجهيزات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93، ويصاحب هذا الاحتفال العديد من الفقرات والفعاليات التي تهتم بجميع شرائح المجتمع، منها ترفيهية ومسابقات وجوائز وهدايا للحضور، كما تم تركيب أكثر من 1000 علم وإضاءة 1145 عمود كهرباء، وإنارة 5 مجسمات جمالية، وتركيب 25 لوحة احتفاء باليوم الوطني.