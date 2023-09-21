"نحلم ونحقق".. "الأسياح" تستعد للاحتفال باليوم الوطني 93 بجملة فعاليات متنوعة

أنهت اللجنة التنفيذية للاحتفاء باليوم الوطني 93 بمحافظة الأسياح، تحت شعار (نحلم ونحقق) كافة استعداداتها للحفل والفعاليات المصاحبة، الذي تقيمه المحافظة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، يوم السبت القادم الموافق 23 سبتمبر بتنظيم بلدية محافظة الأسياح بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة، لإظهار مشاعر الفرح وترسيخ قيم الحب والانتماء لهذ البلد المعطاء وتاريخه المجيد بقيادة ولاة أمره حفظهم الله.
وقال محافظ الأسياح المهندس عبدالعزيز الحديثي إن الاحتفال باليوم الوطني هو ذكرى للمملكة العربية السعودية ليعيد هذا اليوم إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام الأول من الميزان من كل عام والذي يعتبر يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ.
وأضاف الحديثي، في هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة، ذكرى اليوم الوطني 93، وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضنية التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق.
وقال رئيس البلدية المهندس غازي الظفيري: تم تهيئة مقر الاحتفال وتجهيزه بكافة التجهيزات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93، ويصاحب هذا الاحتفال العديد من الفقرات والفعاليات التي تهتم بجميع شرائح المجتمع، منها ترفيهية ومسابقات وجوائز وهدايا للحضور، كما تم تركيب أكثر من 1000 علم وإضاءة 1145 عمود كهرباء، وإنارة 5 مجسمات جمالية، وتركيب 25 لوحة احتفاء باليوم الوطني.
وأكد مدير مكتب التعليم، الدكتور عبدالله الفهيد أنه سيقام حفل خطابي وبرنامج ترفيهي يتخلله عدة فعاليات، وأوبريت وطني وعروض مرئية ومسرح للطفل احتفاءً بهذا اليوم الوطني.