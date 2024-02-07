"تعليم الطائف" تُكَرّم 19 من سائقي قسم النقل والخدمات المميزين بأعمالهم

كرّم المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الطائف محمد عامر النفيعي، وبمشاركة إدارة الخدمات المشتركة بالنيابة، ورئيس وحدة النقل والخدمات، عددًا من سائقي قسم النقل والخدمات، والبالغ عددهم (19) سائقًا، والذين تميزوا في أداء مهام عملهم طوال العام الماضي.