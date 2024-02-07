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"تعليم الطائف" تُكَرّم 19 من سائقي قسم النقل والخدمات المميزين بأعمالهم
"النفيعي" ثمّن جهودهم وحرصهم ومواظبتهم الدائمة على العمل وتعاونهم المستمر
كرّم المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الطائف محمد عامر النفيعي، وبمشاركة إدارة الخدمات المشتركة بالنيابة، ورئيس وحدة النقل والخدمات، عددًا من سائقي قسم النقل والخدمات، والبالغ عددهم (19) سائقًا، والذين تميزوا في أداء مهام عملهم طوال العام الماضي.
شارك في التكريم رئيسُ وحدة النقل والخدمات بتعليم الطائف وقسم الحركة؛ فيما عبّر المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الطائف محمد عامر النفيعي، عن شكره وتقديره للسائقين؛ لجهودهم وحرصهم ومواظبتهم الدائمة على العمل، وتعاونهم المستمر؛ فيما يخدم المصلحة العامة؛ داعيًا الله أن يمتعهم بالعافية والصحة.