"العمري" يدشن حملة ميدانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالقنفذة

وتأتي هذه الفعالية المنفذة مساء اليوم استمراراً للحملات الميدانية التي أطلقتها صحة القنفذة مطلع شهر أكتوبر الحالي من خلال 275 متطوعاً في عدة أماكن مختلفة بمحافظة القنفذة والعرضيات وأيضاً المراكز التابعة لها، بهدف الوصول للفئة المستهدفة من هذه الحملة، حيث تم تشكيل 13 فريقاً للعمل الميداني للوصول للمستهدف.