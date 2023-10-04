"العمري" يدشن حملة ميدانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالقنفذة

دشن مدير" صحة القنفذة" الدكتور أحمد العمري مساء اليوم، بمجمع الخيالة بلازا بالقنفذة وبالشراكة مع جميعة لابأس الصحية وجمعية كفى بالقنفذة ومشاركة القطاع الصحي الخاص، حملة ميدانية احتوت على العديد من الأركان التوعوية إضافة إلى وجود عربة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وتأتي هذه الفعالية المنفذة مساء اليوم استمراراً للحملات الميدانية التي أطلقتها صحة القنفذة مطلع شهر أكتوبر الحالي من خلال 275 متطوعاً في عدة أماكن مختلفة بمحافظة القنفذة والعرضيات وأيضاً المراكز التابعة لها، بهدف الوصول للفئة المستهدفة من هذه الحملة، حيث تم تشكيل 13 فريقاً للعمل الميداني للوصول للمستهدف.
يشار إلى أن حملة سرطان الثدي تحت شعار رايتك وردية تنفذ خلال شهر أكتوبر من كل عام.