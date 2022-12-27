بعد الأمطار.. رئيس مركز الشقيق يتفقَّد معابر الأودية والسيول وتصريف المياه

بتوجيه من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، نفذ رئيس مركز الشقيق أكرم آل سالم اليوم، جولة تفقدية على المصدات الرملية ومعابر السيول والأودية ومواقع تصريف مياه الأمطار في عدد من القرى التابعة للمركز للوقوف على جاهزيتها.
واستمع خلال جولته التي شملت قرى خبت بن جبران، والكنًّة، وخِليِّج، والشعوف، والهجنبة، وجر أبو العشر, لشرح مفصَّل من رئيس البلدية المهندس ناصر عطيف، عن المصدات الرملية ومسارات الأودية التي تصبُّ فيها السيول القادمة من وادي ريم ووادي عرمرم، ومشاريع درء مخاطر السيول.
وشدَّد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، ووضع الخطط الاستباقية ورفع الجاهزية، والاستفادة من التجارب والملحوظات السابقة ومعالجتها، وتكثيف التوعية بمخاطر السيول، ووضع اللوحات والتعليمات التحذيرية على أماكن مرتفعة بمحيط الأودية ومعابرها.
وأكد رئيس المركز - في نهاية جولته-، حرص أمير منطقة جازان ونائبه على أهميةَ مراقبة وإزالة التعديات على محارم الأودية أولاً بأول، مشيداً في الوقت ذاته بما تقوم به الجهات من تكامل وتضافر الجهود لحماية الأرواح والممتلكات.