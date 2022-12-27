بعد الأمطار.. رئيس مركز الشقيق يتفقَّد معابر الأودية والسيول وتصريف المياه

واستمع خلال جولته التي شملت قرى خبت بن جبران، والكنًّة، وخِليِّج، والشعوف، والهجنبة، وجر أبو العشر, لشرح مفصَّل من رئيس البلدية المهندس ناصر عطيف، عن المصدات الرملية ومسارات الأودية التي تصبُّ فيها السيول القادمة من وادي ريم ووادي عرمرم، ومشاريع درء مخاطر السيول.