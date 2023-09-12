محافظ الزلفي يؤكّد أهميةَ دور المهرجانات التسويقية لجذب الاستثمارات

جاء ذلك خلال تدشينه مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية، الذي ينظّمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري، في استراحة البلدية للضيافة، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة عبدالمحسن بن أحمد السلمان، ورئيس بلدية المحافظة مطلق بن ناصر الحثلان، ورئيس شرطة الزلفي العقيد حمود بن حزام العتيبي، وعدد من مديري القطاعات الحكومية والأمنية والمزارعين.