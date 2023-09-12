محافظ الزلفي يؤكّد أهميةَ دور المهرجانات التسويقية لجذب الاستثمارات

أكّد محافظُ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، أهميةَ دور المهرجانات التسويقية بالمحافظة، لجذب الاستثمارات وتطوير البنى التحتية في مختلف المستويات والمجالات.
جاء ذلك خلال تدشينه مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية، الذي ينظّمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري، في استراحة البلدية للضيافة، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة عبدالمحسن بن أحمد السلمان، ورئيس بلدية المحافظة مطلق بن ناصر الحثلان، ورئيس شرطة الزلفي العقيد حمود بن حزام العتيبي، وعدد من مديري القطاعات الحكومية والأمنية والمزارعين.
كما أكّد "العتيبي" أهميةَ تضافر جهود المواطنين والمزارعين في تعزيز دور منتجاتنا الزراعية المحلية.
وبعد أن قص الشريط إيذانًا ببدء فعاليات المهرجان، تجول محافظ الزلفي في أجنحة المهرجان مستمعًا لشرح واف عنها.
كما التقى بعدد من المزارعين المشاركين؛ حيث تبادل معهم الحديث والمرئيات، وحثّهم على الحرص على جودة المنتجات المحلية.
بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ثم ألقى محافظ الزلفي كلمةً أشار من خلالها إلى أهمية المهرجانات الزراعية في ظلّ توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في مكتبها على تنظيم مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية، الذي يسلّط الضوء على دور المحافظة ومزارعيها والمنتجين في الاقتصاد الوطني، وتطوير الممارسات الزراعية بشكل يحقّق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في رؤيتها التطويرية 2030م.
فيما قال المدير التنفيذي للمهرجان عبدالرحمن بن عطاالله الخضيري: إن مهرجان الزلفي فرصة لتسويق المنتجات والعلامات التجارية التي تعمل في قطاع التمور والمنتجات الزراعية، وهو أيضًا فرصة للتعرف على المنتجين والموردين وتوسيع شبكات التوزيع والتسويق.
وكشف "الخضيري" أن عدد المشاركين في مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية، قارب على 70 مشاركًا من المزارعين والمصانع والمنتجين، علاوة على الأنشطة المصاحبة على مدار أيام المهرجان.
بعد ذلك تفاعل الحضور مع أغنية المهرجان، من أداء فرقة "رام" الإنشادية. ثم كرم محافظ الزلفي الشريك الرئيس لمهرجان بلدية المحافظة، والمساهمين والمشاركين.
وفي ختام الحفل أهدى مديرُ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالمحسن السلمان، درعَ المهرجان التذكاري لمحافظ الزلفي؛ عرفانًا لرعايته حفل المهرجان ودعمه المتواصل لأنشطة وزارة البيئة بالمحافظة، بمتابعة وتوجيهات مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض بالإنابة المهندس فهد بن أحمد الحمزي، شاكرًا جميع المزارعين والمنتجين المشاركين والمساهمين في نجاح المهرجان، والدور المميز للشريك الاستراتيجي بلدية الزلفي.