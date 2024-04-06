"البر الخيرية بالشقيق" تقيم مائدة الإفطار الجماعي السنوي للأيتام

واستعرض جهود الجمعية والخدمات التي تقدمها للأيتام، وذلك بدعم القيادة، موضحًا أن من البرامج التي تقدمها الجمعية للأيتام كسوتهم وتوفير احتياجاتهم وكل ما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم.