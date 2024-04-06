"البر الخيرية بالشقيق" تقيم مائدة الإفطار الجماعي السنوي للأيتام

أقامت جمعية البر الخيرية بمركز الشقيق التابع لمنطقة جازان يوم الخميس الماضي، حفل الإفطار الجماعي السنوي للأيتام بالمركز والقرى التابعة له، بالقرية التراثية بالشقيق.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية معاذ بن سعد الفلقي بالشقيق: جاء الإفطار الجماعي للأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية ضمن البرامج التي تقدمها الجمعية لهذه الفئة الغالية على مدار العام.
وأضاف: الحفل تضمن تدشين عدد من المشاريع التي ستنفذها جمعية البر الخيرية بالشقيق بدعم من منصة إحسان بقيمة إجمالية تزيد عن ٥٠٠ ألف ريال.
واستعرض جهود الجمعية والخدمات التي تقدمها للأيتام، وذلك بدعم القيادة، موضحًا أن من البرامج التي تقدمها الجمعية للأيتام كسوتهم وتوفير احتياجاتهم وكل ما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم.