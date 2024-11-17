انتظام 482 ألف طالب وطالبة.. انطلاقة جادة للفصل الدراسي الثاني بعسير

وأشار "عقالا"، إلى أن العمل في الميدان التعليمي يتم بشكل جاد لعكس الجهود التي تبذل من قبل القيادة الرشيدة –أعزها الله-، والدعم الذي يحظى به تعليم المنطقة لبناء أجيال تنافس عالميًا، ولإيجاد مخرجات تربوية متميزة ترقى لتطلعات قادة الوطن وتحقيق ما يصبو إليه المجتمع، لافتًا إلى أن منسوبي ومنسوبات التعليم قادرين على الوصول بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، ليقود العالم نحو الإبداع.