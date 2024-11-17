انتظام 482 ألف طالب وطالبة.. انطلاقة جادة للفصل الدراسي الثاني بعسير

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير، فهد عقالا، أن تكامل الجهود بين عناصر ومكونات العملية التعليمية في مختلف إدارات التعليم في المنطقة، والمكاتب والمدارس، أسهم في انطلاقة جادة للفصل الدراسي الثاني.
جاء ذلك خلال تفقده اليوم لعدد من المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم الميدان، وتعزيز جهود العاملين، وسط انتظام نحو 482 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، يدرسون في أكثر من 3600 مدرسة بتعليم المنطقة ومحافظاتها.
وتأتي زيارة عقالا وسط توفير كافة الإمكانات اللازمة، وحرص الطلاب والطالبات على الانتظام بشراكة فاعلة من الأُسر وأولياء الأمور ومديري ومديرات المدارس.
وأشار "عقالا"، إلى أن العمل في الميدان التعليمي يتم بشكل جاد لعكس الجهود التي تبذل من قبل القيادة الرشيدة –أعزها الله-، والدعم الذي يحظى به تعليم المنطقة لبناء أجيال تنافس عالميًا، ولإيجاد مخرجات تربوية متميزة ترقى لتطلعات قادة الوطن وتحقيق ما يصبو إليه المجتمع، لافتًا إلى أن منسوبي ومنسوبات التعليم قادرين على الوصول بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، ليقود العالم نحو الإبداع.