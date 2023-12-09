بالشراكة مع "ابتسم".. إجراء 36 جراحة متخصصة بطب الأسنان للأطفال بمستشفى القنفذة

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء (36) عملية جراحية للأطفال تحت التخدير الكامل منذ توقيع الاتفاقية بين صحة القنفذة وجمعية ابتسم؛ حيث كانت أولى الحملات نهاية عام 2022م حيث تم إجراء عدد (9) عمليات جراحية وثاني الحملات كانت في شهر نوفمبر 2023م، وتم إجراء (13) عملية، وثالث حملة كانت في شهر ديسمبر 2023م، وتم إجراء (14) عملية وجميعها في أيام الجمعة والسبت.