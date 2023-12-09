بالشراكة مع "ابتسم".. إجراء 36 جراحة متخصصة بطب الأسنان للأطفال بمستشفى القنفذة

أجرى "تخصص طب الأسنان للأطفال" بمستشفى القنفذة العام 14 عملية جراحية يومي الجمعة، والسبت بعد الكشف والتشخيص على مدى أيام الأسبوع.
جاء ذلك امتدادًا للحملات السابقة التي أطلقتها "صحة القنفذة" بالشراكة مع جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان وبالتعاون مع إدارة التطوع الصحي؛ وذلك لمعالجة مرضى جمعية عهد لرعاية الأيتام بالمظيلف وقائمة مرضى مركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى القنفذة العام.
وتخدم الشراكة بين "صحة القنفذة" وجمعية "ابتسم"، المستفيدين في مجال طب الأسنان؛ حيث عمل مستشفى القنفذة العام على توفير التجهيزات اللازمة بالشراكة مع الجمعية للكشف والتشخيص وإجراء العمليات ضمن هذه المبادرة، كما أتاحت إدارة التطوع الصحي فرصة تطوعية للكادر الصحي المشارك.
من ناحيته، قال رئيس جمعية "ابتسم" الدكتور أيمن محمد نوح: نهدف من خلال عملنا بالجمعية إلى خدمة المستفيدين من خدمات الجمعية في أماكن تواجدهم بمنطقة مكة المكرمة، وتقديم الخدمات العلاجية المتكاملة لهم، وتفعيل المتطوعين من الأطباء وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان المتخصصين.
وأضاف: الجمعية شريك رسمي لصحة القنفذة، وتم الاستعداد والترتيب لهذه المبادرة بوقت كافٍ؛ لضمان نجاح هذه المبادرة، وقدم شكره لصحة القنفذة وجميع العاملين بها لتسهيل وتيسير الإجراءات لتنفيذها بما يخدم المستفيدين.
من جانبه، ثمّن مدير "صحة القنفذة" الدكتور أحمد العمري جهود الزملاء بصحة القنفذة وجمعية "ابتسم" وأيضًا جمعية عهد لرعاية الأيتام ودورهم الإيجابي في إنجاح هذه المبادرات لخدمة المرضى.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء (36) عملية جراحية للأطفال تحت التخدير الكامل منذ توقيع الاتفاقية بين صحة القنفذة وجمعية ابتسم؛ حيث كانت أولى الحملات نهاية عام 2022م حيث تم إجراء عدد (9) عمليات جراحية وثاني الحملات كانت في شهر نوفمبر 2023م، وتم إجراء (13) عملية، وثالث حملة كانت في شهر ديسمبر 2023م، وتم إجراء (14) عملية وجميعها في أيام الجمعة والسبت.
وقال متحدث "صحة القنفذة" ومدير الشراكة المجتمعية إبراهيم المتحمي: شراكتنا مع جمعية ابتسم شراكة نوعية ومتميزة، قدمت العديد من الخدمات الصحية في مجال طب الأسنان وبذلت جهودًا مميزة لخدمة المرضى.