15 حديقة بمحافظة صوير تستقبل الزوار في الإجازة الصيفية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر الحموان، أن المساحة الإجمالية للحدائق في صوير تتجاوز 293 ألف متر مربع، من المسطحات الخضراء والزهور والأشجار والمرافق، وتحتوي على أكثر من 65 لعبة للأطفال، وأكثر من 30 جهازاً متنوعاً للرياضة، مشيراً إلى تنفيذ أعمال الصيانة بشكل دوري لقص الأعشاب والأشجار، وتأهيل وحدات الإنارة ودورات المياه وألعاب الأطفال، لضمان جاهزية الحدائق لاستقبال الزوار على مدار فصول العام.