بالصور.. شراكة بين جمعيتي الأفلاج و"دروب" للتعاون فى المجال السياحي

وقعت جمعية تنمية الأفلاج اتفاقًا للشراكة مع جمعية مسارات ورحلات المشي "دروب" للتعاون فى مجالات التأهيل وتبادل الخبرات فى المجالات كافة، وذلك بحضور محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم ورئيس جمعية تنمية الأفلاج.
ويهدف الاتفاق إلى التعاون بين الجمعيتين لرسم وتأهيل وتطوير مسارات "الهايكنج" والمشي لتشجيع السياحة هناك، كما يهدف الاتفاق إلى دعم سياحة الآثار.
وتعمل جمعية مسارات ورحلات المشي "دروب" على حصر المسارات في مختلف مناطق المملكة تمهيدًا لدراستها وبحث إمكانية تطويرها.
ووقعت جمعية الأفلاج العديد من عقود الشراكة مع جمعيات وإدارات حكومية بهدف التعاون فى مجالات السياحة وإمكانية تطويرها وغيرها من المجالات الخدمية الأخرى.