"قلبي" تُنظم لقاءً تثقيفيًّا عن مشاكل القلب لدى الأطفال والأجنّة بالرياض

يُذكر أن جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" كانت قد أطلقت سلسلة برامج نوعية، بهدف توعية كل أفراد المجتمع على مستوى المملكة، وتستعدّ لإطلاق حزمة مبادرات نوعية وحملات توعوية لتكون باكورة إدارة العمل التطوعي بالجمعية مطلع العام الميلادي المقبل.