"قلبي" تُنظم لقاءً تثقيفيًّا عن مشاكل القلب لدى الأطفال والأجنّة بالرياض

نظّمت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" بالرياض، ملتقى توعويًّا تثقيفيًّا، بمقر مركز التأهيل الشامل للإناث.
قدّم الملتقى استشارية قلب الأطفال والأجنّة بمركز الملك سلمان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في مدينة الملك فهد الطبية، الدكتورة أسماء السلطان.
جاء ذلك بمشاركة مديرة إدارة التطوّع بالجمعية سعاد الغامدي، ومديرة مركز التأهيل نوف بنت فهد الداود، والطاقم الإداري والقسم الطبي بمركز التأهيل الشامل.
وقدّمت الدكتورة أسماء السلطان صورة واضحة للتعريف بأنواع أمراض القلب لدى الأطفال وأسبابها، والتعريف بالأساليب الحديثة لتشخيص أمراض القلب لدى الأطفال والأجنّة وطرق الوقاية.
كما يهدف الملتقى إلى زيادة الوعي وتثقيف المجتمع عن أمراض القلب الخلقية ومخاطرها وأسبابها وكيفية الوقاية منها، وعن أهمية إجراء تغييرات على نمط الحياة الصحية.
وفي نهاية الملتقى قدّمت مديرة إدارة التطوّع سعاد الغامدي، بالنيابة عن مجلس إدارة الجمعية، درعًا تذكاريًّا لمديرة مركز التأهيل الشامل نوف بنت فهد الداوود.
كما قدّمت تكريمًا لاستشارية قلب الأطفال والأجنّة بمركز الملك سلمان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في مدينة الملك فهد الطبية الدكتورة أسماء السلطان.
يُذكر أن جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" كانت قد أطلقت سلسلة برامج نوعية، بهدف توعية كل أفراد المجتمع على مستوى المملكة، وتستعدّ لإطلاق حزمة مبادرات نوعية وحملات توعوية لتكون باكورة إدارة العمل التطوعي بالجمعية مطلع العام الميلادي المقبل.