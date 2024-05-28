"تعليم شرق الدمام" يكرّم 145 من المتميزين ومنسوبيه المحققين للإنجازات النوعية

احتفى مكتب التعليم بشرق الدمام، اليوم الثلاثاء، بتكريم 145 من المتميزين والمحققين للإنجازات النوعية من منسوبي قطاع التعليم بشرق الدمام لعام 1445هـ وذلك خلال احتفال المكتب والذي حمل اسم "أتميز 5 " برعاية وحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الشرقية فاطمة بنت خلف البلوي ومدير مكتب التعليم بشرق الدمام هدى بنت خلوفة الغامدي وعدد من المشرفين والمشرفات والقيادات التعليمية وأولياء الأمور على مسرح مدارس جيمس العالمية.
وفي التفاصيل، اشتمل الاحتفال على تكريم المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات الذين حصلوا على رخصة "خبير"، وتكريم المتقاعدين من المشرفين والمشرفات لهذا العام ومديري ومديرات المدارس الذين حصلوا على نسبة عالية في "موهبة".
وشهد الاحتفال تكريم الطلاب والطالبات الذي بلغ عددهم (112) طالباً وطالبة على مستوى قطاع تعليم شرق الدمام في مجالات متنوعة وشهد الحفل عرضاً مرئياً ومسيرة للطلاب والطالبات وأهازيج وطنية قدمها الطلاب والطالبات و نالت استحسان الجميع.
وأشارت الغامدي أن هذا الاحتفاء يأتي امتداداً لما توليه القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده من عناية بالمبدعين والمتميزين في جميع المجالات؛ وانطلاقاً من حرص وزارة التعليم على نشر ثقافة التميز بين كوادرها؛ وتشجيعاً من مكتب التعليم بشرق الدمام لأهل التميز الذين مثلوها خير تمثيل في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.
وهنأت الغامدي الفائزين والفائزات في هذا المحفل، وقدم شكره لكل من كان خلف هذا التميز، مقدّراً جهود رعاة هذا الحفل والقائمين عليه، سائلاً للجميع العون والتوفيق، والاجتماع دائماً في مساحات التميز والإبداع.