"تعليم شرق الدمام" يكرّم 145 من المتميزين ومنسوبيه المحققين للإنجازات النوعية

وأشارت الغامدي أن هذا الاحتفاء يأتي امتداداً لما توليه القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده من عناية بالمبدعين والمتميزين في جميع المجالات؛ وانطلاقاً من حرص وزارة التعليم على نشر ثقافة التميز بين كوادرها؛ وتشجيعاً من مكتب التعليم بشرق الدمام لأهل التميز الذين مثلوها خير تمثيل في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.