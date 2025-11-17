مجانًا.. "جولة سواعد 3" تقطع 1400 كم لصيانة كراسي المعاقين في الشرقية

دشّنت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية النسخة الثالثة من مبادرة "جولة سواعد"، برعاية شركة "سبكيم"، والتي تهدف إلى صيانة الكراسي المتحركة مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن، عبر فريق فني متخصص من الجمعية.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، خالد الهاجري، في تصريحه لـ"سبق"، أن الجولة ستشمل خمس محافظات بالمنطقة الشرقية، هي: حفر الباطن، الجبيل، الخفجي، النعيرية، والجبيل الصناعية، وتغطي مسافة تزيد على 1400 كيلومتر.
وأشار إلى أن المبادرة جاءت تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستجابةً لحاجة عدد كبير من المستفيدين في المحافظات البعيدة، التي تفتقر لورش صيانة متخصصة، مؤكدًا أن الجولة تسعى أيضًا للتعريف بخدمات الجمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
وبيّن "الهاجري" أن موظفي شركة "سبكيم" يشاركون في تقديم خدمات الصيانة ميدانيًا ضمن إطار الشراكة المجتمعية، وهو ما يعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الإنسانية والمساهمة في تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة.