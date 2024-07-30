"تعليم الطائف" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

احتفلت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، الثلاثاء، باليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو الجاري.
وقال المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: إن مشاركة الإدارة في هذا الاحتفال؛ ضمن الجهود الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بمفهوم محاربة الاتجار بالأشخاص.
كما تأتي لبيان وسائل مكافحته من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة، والتوعية بخطورة هذه الجرائم والتعريف بالعقوبات المترتبة عليها.
وأيضًا الإسهام في توعية المجتمع بصور الاتجار بالأشخاص، وتعزيز حمايته من الانتهاكات الإنسانية، والتعريف بمخاطر الاتجار بالأشخاص، وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع.
وأكد "الغامدي"، أن ذلك يتم بنشر مواد إعلامية ونشرات في حساب الإدارة على منصة "x"، بالإضافة إلى حسابات 1700 مدرسة.