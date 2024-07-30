"تعليم الطائف" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

وقال المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: إن مشاركة الإدارة في هذا الاحتفال؛ ضمن الجهود الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بمفهوم محاربة الاتجار بالأشخاص.