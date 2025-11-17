"مشاعل الخير" تشارك في مؤتمر التوحّد الدولي دعمًا للأمهات وتمكين الأسر

في إطار جهودها لتمكين المرأة وتعزيز دور الأسرة، شاركت جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة، اليوم، في فعاليات مؤتمر ومعرض التوحّد الدولي 2025 في نسخته الثانية، والذي يُقام تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أميرِ المنطقة الشرقية، في معارض الظهران الدولية "إكسبو".
وتأتي هذه المشاركة دعمًا وتمكينًا لأمهات أطفالِ التوحّد، وتأكيدًا على دور الجمعية في نشر الوعي المجتمعي، والارتقاء بجودة حياة الأسر، ضمن استراتيجيتها المستمرة لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحّد وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وقدّمت الجمعية عبر جناحها الرسمي عرضًا تعريفيًا شاملًا تضمّن نبذة عن الجمعية، وبرامجها التنموية، وخدماتها الإنسانية، إلى جانب استعراض إنجازاتها والمشروعات المستقبلية التي تعكف على تنفيذها لتعزيز جودة الحياة وتمكين المستفيدين.
وشهد ركن الجمعية في المعرض تفاعلًا وإقبالًا ملحوظًا من الزوار، الذين عبّروا عن تقديرهم لما تقدّمه الجمعية من مبادراتٍ نوعية وبرامجَ داعمةٍ للأمهات والأسر، مشيدين بإسهاماتها المستمرة في خدمة المجتمع ودعم الفئات المستهدفة.