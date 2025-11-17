"مشاعل الخير" تشارك في مؤتمر التوحّد الدولي دعمًا للأمهات وتمكين الأسر

في إطار جهودها لتمكين المرأة وتعزيز دور الأسرة، شاركت جمعية مشاعل الخير لتنمية المرأة، اليوم، في فعاليات مؤتمر ومعرض التوحّد الدولي 2025 في نسخته الثانية، والذي يُقام تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أميرِ المنطقة الشرقية، في معارض الظهران الدولية "إكسبو".