"الراشد" رئيسًا للجنة الإعلامية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين قراراً يقضي بتكليف بندر بن حاكم الراشد رئيسًا للجنة الإعلامية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة.
وسيتولى الراشد من خلال هذا التكليف الإشراف على المراكز الإعلامية والتغطيات والبرامج اليومية الخاصة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة.
ويعدّ "الراشد" من الكفاءات الإعلامية المتميزة التي تمتلك الخبرة في هذا القطاع، وسبق له إدارة اللجنة الإعلامية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالنسخة الثالثة التي شهدت أحداثًا كثيرة ومميزة في أول نسخة لنادي الإبل يشرف فيها على المهرجان بعد تأسيسه.