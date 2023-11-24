"الراشد" رئيسًا للجنة الإعلامية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ويعدّ "الراشد" من الكفاءات الإعلامية المتميزة التي تمتلك الخبرة في هذا القطاع، وسبق له إدارة اللجنة الإعلامية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالنسخة الثالثة التي شهدت أحداثًا كثيرة ومميزة في أول نسخة لنادي الإبل يشرف فيها على المهرجان بعد تأسيسه.