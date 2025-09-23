مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة يرفع التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني 95

رفع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، سلطان بن سعد المالكي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وأكد المالكي أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسّد مسيرة العطاء والإنجاز، وتعكس ما حققته المملكة من نهضة وتنمية شاملة في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الطموحة، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يمثل رمزًا لوحدة الوطن وتلاحم أبنائه خلف قيادتهم الرشيدة تحت راية التوحيد.
وأضاف أن منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة يفخرون بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية، ويجددون العهد على مواصلة العمل والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن، مبينًا أن الاحتفاء باليوم الوطني يعزز روح الانتماء ويحفّز على البذل والعطاء.
واختتم المالكي بالدعاء بأن يحفظ الله المملكة وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، سائلًا المولى أن يمضي الوطن قدمًا في مسيرته نحو مستقبل مشرق يحقق تطلعات أبنائه.