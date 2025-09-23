مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة يرفع التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني 95

رفع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، سلطان بن سعد المالكي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية.