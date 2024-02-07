"نائب أمير تبوك" يستقبل "المطيري" ويطلع على أعمال وبرامج فرع "حقوق الإنسان"

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة تركي بن فيصل المطيري.