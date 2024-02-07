"نائب أمير تبوك" يستقبل "المطيري" ويطلع على أعمال وبرامج فرع "حقوق الإنسان"

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة تركي بن فيصل المطيري.
واستمع الأمير خالد بن سعود خلال اللقاء لشرح موجز عن أعمال وبرامج الفرع في المنطقة خلال الفترة الماضية، ودوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك.
ونوه نائب أمير منطقة تبوك بجهود هيئة حقوق الإنسان، وما تقدمه من مخرجات ونهج لحفظ الحقوق الإنسانية؛ مؤكدًا ما تحظى به أعمال الهيئة من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده حفظهما الله.
من جهته، أعرب المطيري عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ونائبه على دعم أعمال الفرع ليؤدي دوره الإنساني، وما استمع إليه من توجيهات من الأمير خالد بن سعود تستهدف الارتقاء بالأداء لتحقيق أهداف الهيئة وتطلعات القيادة الرشيدة.