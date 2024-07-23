مؤسسة الأمير طلال الخيرية ترعى برنامج الممارس القيمي مع الأيتام ويؤهل 100 ممارس وممارسة

رعت مؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية برنامج الممارس القيمي مع الأيتام والذي يأتي بشراكات نوعية بين جمعية مكارم الأخلاق والمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة والذي يؤهل ويدرب مائة ممارس مع الأيتام في جميع جمعيات الأيتام بالمملكة العربية السعودية ومن جميع المناطق.
وسيُقام البرنامج بأربع دورات تدريبية تأهيلية الأولى منها مفاهيم القيم وتجسيدها والدورة الثانية بعنوان الجدارات المعرفية للتعامل مع الأيتام وجدارات بناء المبادرات هي الدورة الثالثة ونختتم التدريب بدورة استراتيجية بناء وتعزيز القيم.
ويحوي البرنامج أربعة لقاءات إثرائية هي: الممارس القيمي كقدوة وجدارات بناء القيم ومنظومة قيم اليتيم وتأهيل الممارس القيمي في التعامل مع الأيتام، كما سيشارك في التدريب والتأهيل العديد من الأكاديميين المختصين في موضوع القيم والتعامل مع الأيتام والمبادرات المجتمعية.
يُذكر أن هذا البرنامج يؤهل الممارسين والممارسات القيمين للتعامل مع الأيتام في حصولهم بعد التدريب والتأهيل على رخصة الممارس القيمي للتعامل مع الأيتام والتي تم اعتمادها إضافة إلى الحقائب التدريبية من جامعة الملك عبدالعزيز.