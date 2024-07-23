مؤسسة الأمير طلال الخيرية ترعى برنامج الممارس القيمي مع الأيتام ويؤهل 100 ممارس وممارسة

ويحوي البرنامج أربعة لقاءات إثرائية هي: الممارس القيمي كقدوة وجدارات بناء القيم ومنظومة قيم اليتيم وتأهيل الممارس القيمي في التعامل مع الأيتام، كما سيشارك في التدريب والتأهيل العديد من الأكاديميين المختصين في موضوع القيم والتعامل مع الأيتام والمبادرات المجتمعية.