"ترميم" للتنمية توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع أمانة العاصمة المقدسة

وركز الملتقى في نسخته الثانية تحت شعار "تكاتف مجتمع"؛ على دعوة المبادرات الشبابية الإبداعية المتعلّقة بالمشاركة المجتمعية، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على التكامل بين الجهات في القطاع غير الربحي؛ للوصول إلى المساهمة الفاعلة، وإبراز مساهمة القطاع غير الربحي، والمشاركة المجتمعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.