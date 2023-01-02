إزاحة أكثر من 45 ألف متر مكعب مخلفات بناء بالطائف في ديسمبر

كما تابعت الأمانة تجاوزات إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام معدات البناء، وعدم تسوير مواقع الإنشاءات، وعدم وجود لوحة تعريفية للمنشأة، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء منه، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.