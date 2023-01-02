إزاحة أكثر من 45 ألف متر مكعب مخلفات بناء بالطائف في ديسمبر

أعلنت أمانة الطائف، اليوم الاثنين، إزاحة قرابة 45500 متر مكعب مخلفات بناء خلال شهر ديسمبر الماضي.
جاء ذلك في إطار حملتها للحد من التشوهات البصرية لمخلفات البناء في المواقع الإنشائية، في إطار سعيها لرفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري في المحافظة وضواحيها.
وأيضًا لرفع وعي المقاولين وملاك المباني وتنبيههم من المخالفات المرتبطة بأعمال البناء؛ لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة كمستهدف رئيس برؤية المملكة 2030.
وجرى رصد العديد من مخلفات الهدم والبناء والترميم ونواتج الحفر في مواقع مختلفة من المدينة متروكة في الأراضي البيضاء والمواقع الخلاء.
كما تابعت الأمانة تجاوزات إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام معدات البناء، وعدم تسوير مواقع الإنشاءات، وعدم وجود لوحة تعريفية للمنشأة، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء منه، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.
وتابع أمين الطائف المهندس يوسف الصايغ الأعمال الميدانية لمعالجة الأشكال المختلفة للتشوه البصري، وجهود تحسين المشهد الحضري والخطط المستقبلية للقضاء على ظواهر تشويه المشهد الحضري بالمدينة والضواحي.
وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري. ودعت الأهالي إلى الإبلاغ عن المخالفات المشاهدة، عبر تطبيق بلدي "صوّر وأرسل" أو رقم البلاغات الموحد 940، مشيرةً إلى أن المواطن شريك الأمانة الأول، والمستفيد من البرامج والمبادرات كافة.