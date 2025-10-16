بعد إشعارات أولية.. تأجيل صيانة الكهرباء المقررة الأحد في القويعية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تأجيل أعمال صيانة مجدولة كانت مقررة يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 في أجزاء من محافظة القويعية، وذلك بعد ساعات من إرسال إشعارات أولية للمشتركين بموعد التنفيذ من 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.
وأرسلت الشركة إشعارًا جديدًا يؤكد التأجيل إلى موعد لاحق، مع التعهد بإبلاغ المشتركين فور تحديد التوقيت الجديد. وجاء في نص الرسالة: «عذرًا، تم تأجيل أعمال الصيانة المجدولة على حسابك، وسيتم إشعارك في حال جدولة موعد صيانة جديد، وبخدمتك في أي وقت من خلال تطبيق الكهرباء».
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الشركة في إبلاغ العملاء مسبقًا بأي انقطاعات مخططة لأعمال الصيانة أو التحسينات، مع مرونة التأجيل عند الحاجة الفنية أو التشغيلية؛ لضمان استمرارية الخدمة وجودة التنفيذ.