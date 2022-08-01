تعاون مشترك بين "إخاء عسير" وجمعية "وقف الوالدين" بأبها

من جانب آخر قدم صالح بن خليف الدهمشي شكره وتقديره لجمعية وقف الوالدين على تعاونهم لإمكانية إنشاء وقف للمؤسسة في منطقة عسير، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، وتحقيق التكامل بين المنظمات والمؤسسات الخيرية لما فيه خدمة المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتمكينهم وتدعيم الأصول الاستثمارية وتنوع مصادر الدخل للجهات الخيرية، لتؤدي رسالتها الإنسانية لخدمة فئات المجتمع، وتحسين الوضع المالي لها .