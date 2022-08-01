تعاون مشترك بين "إخاء عسير" وجمعية "وقف الوالدين" بأبها

وقعت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" (فرع عسير ) اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية وقف الوالدين؛ بهدف بحث توفير أوقاف لفرع "إخاء" في عسير.
وقع الاتفاقية عن "إخاء عسير" مدير الفرع خالد القحطاني، وعن وقف الوالدين مدير عام الجمعية الشيخ محمد سعيد أبو ملحة، وذلك بحضور أمين عام إخاء صالح بن خليف الدهمشي، وعددٍ من منسوبي الطرفين .
وتسعى المؤسسة بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة إلى بناء أوقاف في فروعها لتكون رافدًا وموردًا ماليًا لتغطية نفقات الفرع، وإيجاد موارد استثمارية لخدمة المستفيدين، وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لهم وسد احتياجاتهم، وتنفيذ برامج تمكينية لاستقرارهم وتجويد حياتهم تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030 .
من جانب آخر قدم صالح بن خليف الدهمشي شكره وتقديره لجمعية وقف الوالدين على تعاونهم لإمكانية إنشاء وقف للمؤسسة في منطقة عسير، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، وتحقيق التكامل بين المنظمات والمؤسسات الخيرية لما فيه خدمة المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتمكينهم وتدعيم الأصول الاستثمارية وتنوع مصادر الدخل للجهات الخيرية، لتؤدي رسالتها الإنسانية لخدمة فئات المجتمع، وتحسين الوضع المالي لها .
وأشاد بالدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع غير الربحي في ظل دعم الحكومة الرشيدة، والبرامج والمشروعات النوعية والتشجيع من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن أصبح القطاع خلال فترة قياسية أحد ركائز التنمية في المملكة .