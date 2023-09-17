ضمن تفاعلها المجتمعي.. "سقيا الماء" بالرياض تشارك في مهرجان ليالينا

شاركت جمعية سقيا الماء بالرياض بمهرجان معرض وفعاليات ليالينا للتسوق والترفيه؛ للتعريف بأنشطة وبرامج الجمعية. ويستمرّ المهرجان لمدة ثلاث أشهر، وتأتي هذه المشاركة استكمالًا للجهود التي تبذلها الجمعية، وذلك بتوزيع الماء لزوار المعرض، وللتعريف بمشاريع وبرامج الجمعية؛ كبرنامج سقيا الماء بالمقابر، وسقيا الماء للمصلين، وسقيا الماء للزوار والمعتمرين، وسقيا الماء، والتي تكمل جميعها المنظومة المجتمعية للجمعية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله آل طالب: إن "هذه المشاركات تعزّز التواصل بين الجمعية وأفراد المجتمع، وإن الجمعية تستعدّ للمشاركة في العديد من المهرجانات القادمة للوصول لعدد أكبر من المستفيدين، وتفتح الجمعية باب الخيرية للراغبين للمساهمة في أفضل صدقة سقيا الماء".
وحرصًا من الجمعية على تسهيل المشاركة في برنامج السقيا؛ سهلت المشاركة معها عبر متجر الجمعية على الرابط .