ضمن تفاعلها المجتمعي.. "سقيا الماء" بالرياض تشارك في مهرجان ليالينا

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله آل طالب: إن "هذه المشاركات تعزّز التواصل بين الجمعية وأفراد المجتمع، وإن الجمعية تستعدّ للمشاركة في العديد من المهرجانات القادمة للوصول لعدد أكبر من المستفيدين، وتفتح الجمعية باب الخيرية للراغبين للمساهمة في أفضل صدقة سقيا الماء".